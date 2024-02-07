Уфимский рабочий едва не погиб, пролетев 12 метров в шахте лифта

Все случилось 7 декабря на стройплощадке многоэтажного дома в микрорайоне «Затон-Восточный» в Ленинском районе Уфы. Подсобный рабочий компании «СУ-9» должен был почистить площадку четвертого этажа от выпавшего снега и образовавшейся наледи. Мужчина поднялся за лопатой, которую предыдущая смена оставила на лифтовой подмости, а спуститься решил через проем лифта. Поскользнувшись, он упал в шахту с высоты 12 метров, получив многочисленные переломы.
Специалисты установили, что пострадавшего допустили к работе без обучения по охране труда. Также на площадке отсутствовал контроль за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины. Материалы уже передали в следственные органы.