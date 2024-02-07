Подростки объяснили, зачем столкнули мужчину с лестницы в метро Новосибирска

После этого подростки сразу скрылись с места происшествия. Мужчине помогли подняться другие горожане. Судя по видео, он сильно ударился, однако информации об обращении в правоохранительные органы по этому факту пока нет. О состоянии пострадавшего также ничего неизвестно.