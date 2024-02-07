Подростки объяснили, зачем столкнули мужчину с лестницы в метро Новосибирска

Новосибирские подростки объяснили, по какой причине столкнули с лестницы в метро на станции «Заельцовская неизвестного мужчину». Видео инцидента опубликовал «Новосибирский паблик».
По данным портала «Сиб.фм», пострадавший мужчина был пьян. Подростки заявили, что он выпрашивал у них мелочь, а когда они попытались выяснить, на какие цели он ведет сбор, то получили порцию оскорблений.
«Правый» — так они назвали парня, который толкнул мужчину — просто «выписал алкашу».
После этого подростки сразу скрылись с места происшествия. Мужчине помогли подняться другие горожане. Судя по видео, он сильно ударился, однако информации об обращении в правоохранительные органы по этому факту пока нет. О состоянии пострадавшего также ничего неизвестно.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске задержали подростков, устроивших разборки в стиле «Слова пацана».