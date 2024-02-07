В Новосибирске экс-директор дома престарелых украла у Минтруда полмиллиона

Экс-руководитель Новосибирского областного геронтологического центра Наталья Громова украла у Министерства труда и соцразвития 518 472 рубля.
Чиновница присвоила вверенные ей бюджетные средства. Приговор вынесли в Заельцовском районном суде.
По версии слествия, Громова совершила хищения в период с 1 октября 2019 по 20 июля 2020 и в период со 2 декабря 2020 по 31 мая 2021. В тот момент она была исполняющим обязанности директора учреждения.
«Гражданский иск Министерства труда и социального развития Новосибирской области удовлетворен частично. В счет возмещения материального ущерба с Громовой взыскано 354 998 рублей», — добавили в управлении судебного департамента.