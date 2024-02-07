Полиция Хабаровска задержала 18-летнего пособника мошенников

Полицейские Хабаровска задержали подозреваемого курьера дистанционных мошенников в момент, когда после совершения очередной передачи денег он выходил из подъезда многоэтажного дома в Центральном районе города. По версии следствия, молодой человек обманом похитил у 85-летней горожанки 500 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Операцию провели сотрудники отделения по раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по г. Хабаровску.
— В ходе предварительного следствия установлено, что с декабря прошлого года по январь 2024 года на стационарный телефон пенсионеров звонили незнакомцы, которые представлялись «внучкой» либо «дочкой». Мошенники от имени родственников сообщали потерпевшим, что якобы попали в дорожно-транспортное происшествие и по их вине пострадал человек. Для оплаты лечения пострадавшим и уклонения от уголовной ответственности необходимо передать денежные средства мужчине-курьеру, — сообщили в пресс-службе полиции.
Сам молодой человек после задержания рассказал полицейским что незаконный заработок он нашел через знакомого, в одном из мессенджеров. Прежде чем получать задания от «работодателей» он прошел верификацию по паспорту. Далее он получал инструкции и адреса потерпевших, к которым приезжал, забирал денежные средства и переводил их на указанные номера банковских карт. За перевод денег 18-летний хабаровчанин получал 5% от суммы.
— Я надевал шапку, потом маску и перчатки, чтобы брать пакеты. Назывался ненастоящим именем, чтобы ввести человека в заблуждение, — поведал гражданин на предварительном допросе. Установлено, что он приходил домой к пожилым горожанам в возрасте от 77 до 85 лет и забирал денежные накопления: от 250 до 800 тысяч рублей. В двух эпизодах пенсионеры скидывали свертки с наличностью с балкона своей квартиры. Общий ущерб от четырех эпизодов составил порядка 2 миллионов рублей.
По словам самого задержанного, он осознавал противоправность своих деяний и раскаивается в содеянном. Деньги «заработанные» преступным путем задержанный потратил на развлечение, компьютерные клубы, покупку компьютера и на еду.