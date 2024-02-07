Полиция Хабаровска задержала 18-летнего пособника мошенников

Сам молодой человек после задержания рассказал полицейским что незаконный заработок он нашел через знакомого, в одном из мессенджеров. Прежде чем получать задания от «работодателей» он прошел верификацию по паспорту. Далее он получал инструкции и адреса потерпевших, к которым приезжал, забирал денежные средства и переводил их на указанные номера банковских карт. За перевод денег 18-летний хабаровчанин получал 5% от суммы.



— Я надевал шапку, потом маску и перчатки, чтобы брать пакеты. Назывался ненастоящим именем, чтобы ввести человека в заблуждение, — поведал гражданин на предварительном допросе. Установлено, что он приходил домой к пожилым горожанам в возрасте от 77 до 85 лет и забирал денежные накопления: от 250 до 800 тысяч рублей. В двух эпизодах пенсионеры скидывали свертки с наличностью с балкона своей квартиры. Общий ущерб от четырех эпизодов составил порядка 2 миллионов рублей.



По словам самого задержанного, он осознавал противоправность своих деяний и раскаивается в содеянном. Деньги «заработанные» преступным путем задержанный потратил на развлечение, компьютерные клубы, покупку компьютера и на еду.