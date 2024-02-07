Татарстанцев предупредили о приближении циклона «Ольга» с сильным снегопадом

Татарстанцев предупредили о приближении циклона «Ольга». Он принесет с собой сильный снегопад и изменение в погоде, сообщили метеорологи.
В республике выпадет около десяти миллиметров осадков. Количество выпавшего снега составит около 25% от месячной нормы.
Кроме того, сопровождать быстрое перемещение атмосферного вихря будет порывистый ветер. Это значит, что в регион придут метели с ухудшением видимости до 500 метров.
Специалисты порекомендовали жителям избегать поездок на личном транспорте из-за погодных условий.