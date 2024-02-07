На Южном Урале ребёнок застрял головой в горшке

— Играя с младшим братиком, старший, ради шутки, надел пластмассовую подставку от горшка на голову. Но надеть — это только полдела, нужно же и снять, а вот с этим возникла трудность, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Обратно голова не выходила, даже после того, как мама попыталась воспользоваться маслом.