На Южном Урале ребёнок застрял головой в горшке

— Играя с младшим братиком, старший, ради шутки, надел пластмассовую подставку от горшка на голову. Но надеть — это только полдела, нужно же и снять, а вот с этим возникла трудность, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Обратно голова не выходила, даже после того, как мама попыталась воспользоваться маслом.
Применив слесарный инструмент, спасатели увеличили отверстие и легко сняли изделие с головы мальчика.
А пару недель назад в Магнитогорске спасатели пришли на помощь грудному ребёнку, палец которого застрял в погремушке.