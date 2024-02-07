Арсенал изъяли мозырские пограничники у охотника-нелегала из Петриковского района

Карабин кустарного производства калибра 7,62 мм, карабин калибра 5,6 мм, вставка в охотничье ружье для стрельбы мелкокалиберными патронами, строительные и охотничьи патроны, емкость с дымным порохом — такой арсенал незаконно хранился по месту жительства мужчины.
Как уточнили в Госпогранкомитете, ранее мужчина уже был неоднократно судим и привлекался к ответственности за незаконную охоту. По последнему приговору суда он на три года был лишен права на охоту без ограничения свободы, но данная мера наказания так и не возымела должного воздействия.
В отношении злоумышленника начата проверка в рамках уголовно-процессуального кодекса Беларуси за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Нарушителю грозит уголовная ответственность.