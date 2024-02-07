Арсенал изъяли мозырские пограничники у охотника-нелегала из Петриковского района

Как уточнили в Госпогранкомитете, ранее мужчина уже был неоднократно судим и привлекался к ответственности за незаконную охоту. По последнему приговору суда он на три года был лишен права на охоту без ограничения свободы, но данная мера наказания так и не возымела должного воздействия.