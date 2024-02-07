В Молдове автомобиль сбил женщину с ребенком: Они переходили дорогу в неположенном месте

Во вторник, 6 февраля, в Сороках автомобиль сбил женщину с ребёнком.
За рулём автомобиля Renault Kaptur находилась 32-летняя женщина. В результате аварии травмы получили 29-летняя мама и её 6-летняя дочь. Они переходили дорогу в неположенном месте.
Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу Сорок. Известно также, что глава семейства со вторым ребёнком тоже переходили дорогу в неположенном месте, но успели вовремя добежать до тротуара, передаёт pulsmedia.md.
Тест на алкоголь показал, что женщина за рулем находилась в трезвом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются.