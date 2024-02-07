В Шебекино при украинском обстреле пострадали два человека

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть двое пострадавших — это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия. Бригада скорой доставляет их в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава региона.
Кроме того, по его словам, есть прямое попадание по стоянке промышленного предприятия — «посечено 10 машин и пробита кровля в одном из цехов». На месте работают оперативные и аварийные службы.