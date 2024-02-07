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У женщины сломаны обе ноги: три человека сорвались с подъемника на оптовой базе в Челябинской области

В Челябинской области три человека сорвались с подъемника на оптовой базе.
Источник: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Карталах двое мужчин и женщина пострадали из-за аварии на подъемнике утром 7 февраля.

Сотрудники оптовой базы пытались спуститься в подвал на погрузочной платформе. Но в подъемном механизме оборвался трос. Люди упали с четырехметровой высоты.

— Травмы различной степени тяжести получили три сотрудника, у женщины врачи предварительно диагностировали перелом обеих голеней, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели и пожарные эвакуировали рабочих из подвала. Пострадавших увезли в больницу. Причину ЧП сейчас выясняют.