В Новосибирске начали судить лже-газовиков по делу о взрыве дома на Линейной

В Новосибирске началось первое заседание по делу о взрыве жилого дома на Линейной улице, сообщил 7 февраля корреспондент Сиб.фм из зала Заельцовского районного суда. Обвиняемые — Ирина Урбах и Евгений Кавун.
Кавун заявил, что не признаёт вину — лже-газовиков обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности).
Напомним, в Новосибирске жильцы пятиэтажки на Линейной, 39 рассказали о подозрительных людях, которые перед взрывом газа ходили по квартирам и представлялись сотрудниками газовой службы. Ими как раз оказались обвиняемые.