В Новосибирске начали судить лже-газовиков по делу о взрыве дома на Линейной

Кавун заявил, что не признаёт вину — лже-газовиков обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности).