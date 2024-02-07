Уголовное дело одного из автоподставщиков дошло до суда в Хабаровске

В ее состав входили организатор и трое его знакомых. Все они жители Хабаровска. Подельники использовали для инсценировки аварий свои автомобили. На счету группы — пять эпизодов автоподстав. Время и место их осуществления определял лидер группы. По его указанию соучастники прибывали на машинах по установленным им адресам. Как правило, это были безлюдные места, а повреждения машинам наносились в позднее время. Один из эпизодов организатор группы решил оформить как ДТП, произошедшее в Приморском крае. При этом реальную аварию он решил не совершать: в тот раз подельники нанесли царапины на бампер, выдав их на фото за реальную аварию.