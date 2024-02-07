Уголовное дело одного из автоподставщиков дошло до суда в Хабаровске

В Хабаровске окончено расследование уголовного дела в отношении участника группы автоподставщиков, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В апреле прошлого года оперативники Управления МВД России по Хабаровскому краю пресекли противоправную деятельность группы, занимавшейся незаконным получением выплат в результате оформления подставных дорожно-транспортных происшествий.
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После фиктивного столкновения участники группы подавали документы в разные страховые компании с целью получения выплат на ремонт автомобилей. Дважды для оформления ДТП они привлекали знакомую, не осведомлённую об их противоправных намерениях. Они просили выступить ее в качестве водителя одной из машин, участвующих в столкновении, так как именно она была внесена в реальную страховку транспортного средства, что позволяло злоумышленникам избегать штрафов. Каждый раз оформление документов происходило без вызова на место аварии госавтоинспекторов.
Суммарный ущерб, причиненный страховым компаниям в результате незаконных выплат, составил порядка 740 тысяч рублей.
Один из участников организованной группы, 27-летний житель краевого центра, после задержания заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Помимо пяти мошенничеств в составе группы он совершил еще одно аналогичное со своим приятелем. Ущерб составил более 125 тысяч рублей.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовных дел в отношении других участников группы и подельника обвиняемого по эпизоду подставного ДТП, совершенного вне группы, продолжается.