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Уголовное дело одного из автоподставщиков дошло до суда в Хабаровске

27-летний житель краевого центра, после задержания заключил досудебное соглашение.
Источник: AmurMedia

В Хабаровске окончено расследование уголовного дела в отношении участника группы автоподставщиков, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

В апреле прошлого года оперативники Управления МВД России по Хабаровскому краю пресекли противоправную деятельность группы, занимавшейся незаконным получением выплат в результате оформления подставных дорожно-транспортных происшествий.

В ее состав входили организатор и трое его знакомых. Все они жители Хабаровска. Подельники использовали для инсценировки аварий свои автомобили. На счету группы — пять эпизодов автоподстав. Время и место их осуществления определял лидер группы. По его указанию соучастники прибывали на машинах по установленным им адресам. Как правило, это были безлюдные места, а повреждения машинам наносились в позднее время. Один из эпизодов организатор группы решил оформить как ДТП, произошедшее в Приморском крае. При этом реальную аварию он решил не совершать: в тот раз подельники нанесли царапины на бампер, выдав их на фото за реальную аварию.

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После фиктивного столкновения участники группы подавали документы в разные страховые компании с целью получения выплат на ремонт автомобилей. Дважды для оформления ДТП они привлекали знакомую, не осведомлённую об их противоправных намерениях. Они просили выступить ее в качестве водителя одной из машин, участвующих в столкновении, так как именно она была внесена в реальную страховку транспортного средства, что позволяло злоумышленникам избегать штрафов. Каждый раз оформление документов происходило без вызова на место аварии госавтоинспекторов.

Суммарный ущерб, причиненный страховым компаниям в результате незаконных выплат, составил порядка 740 тысяч рублей.

Один из участников организованной группы, 27-летний житель краевого центра, после задержания заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Помимо пяти мошенничеств в составе группы он совершил еще одно аналогичное со своим приятелем. Ущерб составил более 125 тысяч рублей.

В настоящее время следственной частью следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю расследование уголовного дела, возбужденного по шести эпизодам мошенничеств, предусмотренных ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере страхования», в отношении данного участника группы завершено.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовных дел в отношении других участников группы и подельника обвиняемого по эпизоду подставного ДТП, совершенного вне группы, продолжается.