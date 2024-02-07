33-летнего наркозакладчика задержали в Иркутске

Сотрудники ППС в Иркутске заметили днем подозрительную личность в центре города. 33-летний житель региона ходил вдоль заборов и нервно оглядывался. Тогда правоохранители попросили мужчину показать документы, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
В этот момент он попытался незаметно избавиться от свертков, выкинув их из кармана. Полицейские предположили, что в них находились наркотики. Позже экспертиза подтвердила — в свертках был героин.
Задержанный пояснил, что получал указания через интернет, фасовал наркотики у себя дома и развозил по региону в течение месяца. Он успел сделать несколько закладок, которые позже были изъяты правоохранителями.
Напомним, что транспортные полицейские задержали жителя Ангарска, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. При личном досмотре в линейном пункте у гражданина изъяли пакет с наркотиками.