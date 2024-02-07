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В Иркутске заведено уголовное дело из-за вооруженного старшеклассника в школе

6 февраля в школу Иркутска пришли трое молодых людей, у одного из которых при себе был пневматический пистолет.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске заведено уголовное дело по факту хулиганских действий, произошедших в одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

— По предварительным данным, 6 февраля в школу Иркутска пришли трое молодых людей, у одного из которых при себе был пневматический пистолет. В классе подросток совершил хулиганские действия. В ходе инцидента никто не пострадал. Подросток, у которого был пистолет, задержан, — говорят в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели и потерпевшие.

Ранее стало известно, кто ответит за инцидент с вооруженным старшеклассником в школе Иркутска.