В Иркутске заведено уголовное дело из-за вооруженного старшеклассника в школе

— По предварительным данным, 6 февраля в школу Иркутска пришли трое молодых людей, у одного из которых при себе был пневматический пистолет. В классе подросток совершил хулиганские действия. В ходе инцидента никто не пострадал. Подросток, у которого был пистолет, задержан, — говорят в ведомстве.