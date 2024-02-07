В Иркутске заведено уголовное дело из-за вооруженного старшеклассника в школе

В Иркутске заведено уголовное дело по факту хулиганских действий, произошедших в одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.
— По предварительным данным, 6 февраля в школу Иркутска пришли трое молодых людей, у одного из которых при себе был пневматический пистолет. В классе подросток совершил хулиганские действия. В ходе инцидента никто не пострадал. Подросток, у которого был пистолет, задержан, — говорят в ведомстве.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели и потерпевшие.
Ранее стало известно, кто ответит за инцидент с вооруженным старшеклассником в школе Иркутска.