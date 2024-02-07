Трое детей спасены на пожаре в общежитии по ул. Кропоткина в Минске

Работниками МЧС по автолестнице спасены двое детей 2012 и 2016 годов рождения. По лестничному маршу спасена семья с восьмимесячным ребенком, которая после осмотра бригадой скорой медицинской помощи была госпитализирована. Еще семь человек были эвакуированы спасателями.
До прибытия подразделений МЧС администрацией общежития была организована эвакуация из здания. Всего эвакуировано 150 человек.
Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание).
В ведомстве отметили, что пожар обнаружен системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния».