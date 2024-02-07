Трое детей спасены на пожаре в общежитии по ул. Кропоткина в Минске

Работниками МЧС по автолестнице спасены двое детей 2012 и 2016 годов рождения. По лестничному маршу спасена семья с восьмимесячным ребенком, которая после осмотра бригадой скорой медицинской помощи была госпитализирована. Еще семь человек были эвакуированы спасателями.