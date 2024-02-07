Аэропорт Уральска не смог принять самолеты из-за непогоды

Отметим, что ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ЗКО из-за ухудшения погодных условий. В регионе прогнозировали усиление ветра до 15−20 м/с, местами до 28 м/с. Также сильный снег и гололед. В Уральске — метель и сильный ветер.