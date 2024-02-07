В Волгодонском районе выявили птичий грипп

Информация об этом поступила из Волгодонской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных 7 февраля.
Источник инфекции — частный дом в станице Романовской. Массовая гибель птиц началась там, и уже 4 февраля об этом стало известно Волгодонской межрайонной санитарно-бактериологической и животноводческой лаборатории. Был проведен сбор проб патологических материалов для дальнейшего исследования.
Результаты исследования оказались тревожными: у погибших птиц был обнаружен генетический материал вируса гриппа птиц подтипа H5.
Для предотвращения распространения вируса в Волгодонском районе был введен карантин. В районе проводятся профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия. Эпизоотическим очагом признана станица Романовская, а также хутора Лагутники, Парамонов и Погожев. Город Волгодонск и хутор Потапов включены в зону наблюдения, где возможно распространение вируса.
Высокопатогенный грипп птиц — это острое инфекционное заболевание, которое поражает как домашнюю, так и дикую птицу. Оно характеризуется общим подавлением, отеками, кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи. Птицы испытывают затруднения с дыханием, их гребешок и бородка приобретают синюшный оттенок, а яйценоскость падает до 100%, — сообщили в Волгодонской межрайонной санитарно-бактериологической и животноводческой лаборатории.
Кстати, не только домашняя птица подвержена этому вирусу. Заболеть могут все виды птиц, а также кошки, собаки и даже люди.