В Волгодонском районе выявили птичий грипп

Высокопатогенный грипп птиц — это острое инфекционное заболевание, которое поражает как домашнюю, так и дикую птицу. Оно характеризуется общим подавлением, отеками, кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи. Птицы испытывают затруднения с дыханием, их гребешок и бородка приобретают синюшный оттенок, а яйценоскость падает до 100%, — сообщили в Волгодонской межрайонной санитарно-бактериологической и животноводческой лаборатории.