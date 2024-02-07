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В Волгодонском районе выявили птичий грипп

В Волгодонском районе был выявлен случай заражения гриппом птиц.
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Информация об этом поступила из Волгодонской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных 7 февраля.

Источник инфекции — частный дом в станице Романовской. Массовая гибель птиц началась там, и уже 4 февраля об этом стало известно Волгодонской межрайонной санитарно-бактериологической и животноводческой лаборатории. Был проведен сбор проб патологических материалов для дальнейшего исследования.

Результаты исследования оказались тревожными: у погибших птиц был обнаружен генетический материал вируса гриппа птиц подтипа H5.

Для предотвращения распространения вируса в Волгодонском районе был введен карантин. В районе проводятся профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия. Эпизоотическим очагом признана станица Романовская, а также хутора Лагутники, Парамонов и Погожев. Город Волгодонск и хутор Потапов включены в зону наблюдения, где возможно распространение вируса.

Высокопатогенный грипп птиц — это острое инфекционное заболевание, которое поражает как домашнюю, так и дикую птицу. Оно характеризуется общим подавлением, отеками, кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи. Птицы испытывают затруднения с дыханием, их гребешок и бородка приобретают синюшный оттенок, а яйценоскость падает до 100%, — сообщили в Волгодонской межрайонной санитарно-бактериологической и животноводческой лаборатории.

Кстати, не только домашняя птица подвержена этому вирусу. Заболеть могут все виды птиц, а также кошки, собаки и даже люди.

флора и фауна
сельское хозяйство