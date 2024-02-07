«Гостинки были похожи на собачий приют»: в Красноярске вынесли приговор владельцам скандального дома на Кандагарской

В 2013 году отец и сын решили начать совместный бизнес — стать торговцами недвижимостью. К этому делу они привлекли своего знакомого, у которого был опыт в строительстве. Мужчины на троих приобрели земельный участок, а затем без каких-либо разрешений возвели на нем многоквартирный дом. Четырехэтажное здание находилось в жилом массиве «Покровский».