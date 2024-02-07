«Гостинки были похожи на собачий приют»: в Красноярске вынесли приговор владельцам скандального дома на Кандагарской

В Красноярске суд вынес приговор владельцам скандального дома на Кандагарской, 5. Как рассказали в краевой прокуратуре, полицейские собрали достаточно доказательств, чтобы признать их виновными в крупном мошенничестве.
В 2013 году отец и сын решили начать совместный бизнес — стать торговцами недвижимостью. К этому делу они привлекли своего знакомого, у которого был опыт в строительстве. Мужчины на троих приобрели земельный участок, а затем без каких-либо разрешений возвели на нем многоквартирный дом. Четырехэтажное здание находилось в жилом массиве «Покровский».
Один из «бизнесменов» изготовил технический план, получил кадастровый паспорт и даже поставил постройку на государственный учет — так он хотел придать иллюзию законности своим действиям.
Как говорят сами владельцы недвижимости, качество комнат в самовольной постройке было ужасное.
— Гостинки были похожи на собачий приют — стены поражены грибком и плесенью, отопление работает когда как. Жить в доме было нереально. Обманутыми стали самые незащищенные граждане — люди, отдавшие последние деньги, чтобы иметь свой угол, — вспоминала в суде одна из пострадавших.
Мошенникам удалось обмануть 21 человека. В итоги жильцы лишились 26 миллионов рублей. Вину владельцы аварийного дома так и не признали. Мужчины деньги не вернули, ущерб не возместили.
Сын получил шесть лет и пять месяцев колонии, отец — три года условно (суд учел его пожилой возраст и состояние здоровья). Уголовное дело по соучастнику все еще находится в производстве.
В феврале 2019 года в многоквартирном доме на Кандагарской, 3 взорвался газ. Под завалами незаконной постройки обнаружили двух погибших — 57-летнего мужчину и его 56-летнюю соседку. Этот объект также принадлежал осужденным «бизнесменам».