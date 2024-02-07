Хабаровчанка, купив права, попала сразу под два уголовных дела

Права она получила. Правда, как выяснилось при проверке документов — липовые. На автовладелицу возбудили уголовное дело за использование поддельных документов. Суд приговорил ее к двум месяцам ограничения свободы. Но это еще не все, сейчас ее будут судить уже за попытку дать взятку должностному лицу.