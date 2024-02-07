Хабаровчанка, купив права, попала сразу под два уголовных дела

Тот запросил 40 тысяч рублей и заверил, что права будут настоящими, якобы у него есть и знакомые в ГИБДД, и нужные связи. Деньги якобы должны были пойти на взятку сотрудникам. 25-летняя хабаровчанка перевела мошеннику нужную сумму.
Права она получила. Правда, как выяснилось при проверке документов — липовые. На автовладелицу возбудили уголовное дело за использование поддельных документов. Суд приговорил ее к двум месяцам ограничения свободы. Но это еще не все, сейчас ее будут судить уже за попытку дать взятку должностному лицу.