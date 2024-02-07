Лжегазовиков из Омска начали судить по делу о взрыве жилого дома в Новосибирске

Первое заседание по делу лжегазовиков из Омска проходит в Заельцовском районном суде Новосибирска.
Ирину Урбах и Евгения Кавуна обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённых группой лиц по предварительному сговору и повлекших смерть, причинение тяжкого вреда здоровью и повреждение чужого имущества в крупном размере..
Как сообщил корреспондент «Сиб.фм» из зала суда, Кавун заявил, что вину не признаёт.
Как выяснилось, они представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и предлагали поменять за деньги газовое оборудование. Следствие считает, что обвиняемые не имели соответствующих знаний и допуска на выполнение работ по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту газового оборудования.