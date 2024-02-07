Лжегазовиков из Омска начали судить по делу о взрыве жилого дома в Новосибирске

Ирину Урбах и Евгения Кавуна обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённых группой лиц по предварительному сговору и повлекших смерть, причинение тяжкого вреда здоровью и повреждение чужого имущества в крупном размере..

Как сообщил корреспондент «Сиб.фм» из зала суда, Кавун заявил, что вину не признаёт.

Напомним, что взрыв в жилом доме на Линейной случился утром 9 февраля прошлого года. В этот же день Ирина Урбах и Евгений Кавун были задержаны.