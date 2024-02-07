Пенсионер в Хабаровском крае стал жертвой мошенничества с красной икрой

Сотрудники полиции города Амурск в Хабаровском крае задержали двух жительниц Комсомольска-на-Амуре, которые подозревают в обмане пожилого мужчины. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», женщины обманом вынудили его втридорога приобрести восемь килограммов красной икры, которая оказалась лишь имитацией деликатеса.
По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, потерпевший мужчина рассказал, что к нему домой пришла неизвестная и сообщила, что она привезла красную икру по заказу его сына, и её необходимо выкупить. Мужчина согласился, но на этом всё не закончилось. Через некоторое время к мужчине наведалась уже другая женщина, которая рассказала ту же самую легенду — так пенсионер приобрёл ещё одну партию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали двух комсомольчанок — ранее судимую 31-летнюю женщину и её, предположительно, 59-летнюю подельницу. Обе официально нигде не работают. Полицейским они рассказали, что купили имитированную икру в одном из магазинов низких цен Комсомольска-на-Амуре, расфасовали по контейнерам и поехали продавать в Амурск под видом настоящей. Подозреваемые безуспешно ходили по квартирам, пока им не попался доверчивый пенсионер.
Подозреваемые полностью возместили потерпевшему причинённый ущерб, однако от разбирательства с правоохранительными органами это их не спасло. В настоящее время полицейские завели на женщин уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание за такое преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы. На время следствия комсомольчанок отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.