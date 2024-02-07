Пенсионер в Хабаровском крае стал жертвой мошенничества с красной икрой

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, потерпевший мужчина рассказал, что к нему домой пришла неизвестная и сообщила, что она привезла красную икру по заказу его сына, и её необходимо выкупить. Мужчина согласился, но на этом всё не закончилось. Через некоторое время к мужчине наведалась уже другая женщина, которая рассказала ту же самую легенду — так пенсионер приобрёл ещё одну партию.

В итоге мужчина купил восемь килограммов икры, на которую потратил 40 тысяч рублей. Только после этого он связался с сыном, проживающим в другом регионе, и рассказал о приобретённой для него икре. Тот очень удивился, услышав такую новость, и сказал отцу, что никаких деликатесов не заказывал. Более того, при проверке выяснилось, что приобретённый товар оказался лишь дешёвой имитацией. Тогда пенсионер понял, что его обманули, после чего обратился к полицейским.