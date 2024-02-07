В Симферополе горела многоэтажка: эвакуировали и спасли 10 человек

В среду, 7 февраля, в Симферополе загорелся многоквартирный дом, оттуда эвакуировали восемь человек, еще двоих спасли. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Инцидент произошел в 10.14 на улице Марка Донского. В многоквартирном доме загорелся шестой этаж. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что загорелись вещи. Площадь возгорания составила три квадратных метра.
— Из задымленного помещения были эвакуированы восемь человек, двое спасены, — говорится в сообщении.
Пожар удалось потушить. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали более 40 специалистов и 16 единиц техники.