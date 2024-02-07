Парень разбился насмерть в парадной Петербурга

Тело мертвого парня нашли вечером 6 февраля в доме 54/34 по улице Марата в Петербурге. Как сообщили в полицию местные жители, человек лежал в парадной № 5 в луже крови, а в его голову «воткнуто что-то, похожее на лопату». На место незамедлительно направились правоохранители. На теле погибшего они обнаружили характерные при падении с высоты травмы. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— По словам жильцов дома, на лестничной клетке пятого этажа некая компания распивала алкоголь. Обстоятельства гибели парня выясняются. Тело погибшего направили в морг для установления точной причины смерти, — добавил источник.
К слову, личность погибшего уже установлена. Им оказался 25-летний житель поселка Бугры. Кроме того, его данные совпадают с данными директора торгово-розничной компании, которую учредили в 2023 году.