Парень разбился насмерть в парадной Петербурга

Тело мертвого парня нашли вечером 6 февраля в доме 54/34 по улице Марата в Петербурге. Как сообщили в полицию местные жители, человек лежал в парадной № 5 в луже крови, а в его голову «воткнуто что-то, похожее на лопату». На место незамедлительно направились правоохранители. На теле погибшего они обнаружили характерные при падении с высоты травмы. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».