На Шаумяна в Ростове перекрыли проход из-за угрозы обрушения старинного особняка

Дом купца Волкова на Шаумяна, 42 был построен в 1889 году. В композиции его фасада использован классицистический лепной и штукатурный декор. Конструкция П-образная, двухэтажная, с многоскатной крышей. Еще в 2021 году очевидцы сообщали в соцсетях о «внушительной трещине» на здании.