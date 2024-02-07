На Шаумяна в Ростове перекрыли проход из-за угрозы обрушения старинного особняка

В центре Ростова-на-Дону из-за угрозы обрушения старинного особняка ограничили проход и парковку в районе Шаумяна, 42. Об этом сообщает городской департамент автодорог.
— Из-за неудовлетворительного состояния элементов здания до особого распоряжения ограничили движение пешеходов по Шаумяна от Островского до Буденновского с южной стороны, а также остановку и стоянку машин около Шаумяна, 42. Проход открыт по противоположной стороне Шаумяна, — проинформировали ростовчан.
Дом купца Волкова на Шаумяна, 42 был построен в 1889 году. В композиции его фасада использован классицистический лепной и штукатурный декор. Конструкция П-образная, двухэтажная, с многоскатной крышей. Еще в 2021 году очевидцы сообщали в соцсетях о «внушительной трещине» на здании.
Напомним, с начала 2024 года в Ростове-на-Дону уже произошло два обрушения. Одно — в аварийном жилом доме на Нариманова, другое — на Черепахина, также в жилом доме.