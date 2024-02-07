Верховный суд Казани приступил к рассмотрению дела «звезды» Finiko Нуриевой

Верховный суд Казани приступил к рассмотрению дела «звезды» Finiko Лилии Нуриевой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступной организации, сообщает пресс-служба суда.
На этапе предварительного расследования Нуриева пошла на сделку со следствием. Речь идет о полном признании своей вины. Также она дала обширные показания, как это подразумевает досудебное соглашение. Благодаря этому она получила свободу после года в СИЗО, а также возможность получить меньший срок, чем остальные участники.
На процессе стало известно, что сумма ущерба по делу выросла до 206 миллионов рублей. А пострадавших насчитывается в количестве 161 человека. По словам ее адвоката, в признании вины и досудебном соглашении Нуриевой все «неоднозначно».
Следующее заседание состоится 20 февраля, сообщает «Бизнес Онлайн».
Напомним, в Татарстане суд признал сооснователя Finiko Доронина банкротом.