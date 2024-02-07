Верховный суд Казани приступил к рассмотрению дела «звезды» Finiko Нуриевой

На этапе предварительного расследования Нуриева пошла на сделку со следствием. Речь идет о полном признании своей вины. Также она дала обширные показания, как это подразумевает досудебное соглашение. Благодаря этому она получила свободу после года в СИЗО, а также возможность получить меньший срок, чем остальные участники.