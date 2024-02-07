На Купянском направлении российский Т-80БВ «пощипал» танк Leopard 2

«Было трудно в него попасть, работал с полупрямой наводки. Видно было только срез башни. Но “пощипал” я его конкретно. От него отлетало достаточное количество запчастей — такое, что противник со своей стороны даже не стал его забирать. Вся их техника горит, и хорошо горит», — рассказал командир танковой роты.