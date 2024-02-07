Маршрутка врезалась в дорожный отбойник в Березинском районе

Авария с участием маршрутки произошла в среду, 7 февраля, около 08:50 на 130-м километре автодороги М-4, соединяющей Минск и Могилев, возле деревни Василевщина.
«Могилевчанин, управляя маршрутным такси, по предварительной информации, не справился с управлением. При осуществлении маневра перестроения с правой полосы движения в левую автомобиль занесло».
Там также отметили, что в момент ДТП в машине находились десять пассажиров, трое из них с травмами госпитализированы, четверо — доставлены в больницу для осмотра.
На месте аварии работали инспекторы ГАИ, а также следственно-оперативная группа. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, которые сейчас наблюдаются в Беларуси.