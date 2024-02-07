Видимость почти нулевая: какие дороги перекрыли в Самарской области из-за метели 7 февраля 2024

Кроме того, для автобусов закрыты еще восемь участков федеральных трасс. Среди них: с 862 по 1193 км М-5 «Урал»; с 296 по 328 км М-5 (подъезд к Ульяновску); с 9 по 12 км М-5 (подъезд к Самаре); с 29 по 129 км М-5 (подъезд к Оренбургу), с 94 по 128 км М-5 (подъезд к Оренбургу, старое направление), с 17 по 25 км Р-228 Сызрань 0 Саратов — Волгоград; с 0 по 160 км Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград; с 23 по 195 км А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. Ограничение будет действовать до 14:00. Однако не исключено, что его могут продлить.