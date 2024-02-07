Видимость почти нулевая: какие дороги перекрыли в Самарской области из-за метели 7 февраля 2024

В среду, 7 февраля 2024 года, Самарская область вновь оказалась во власти непогоды. На регион обрушились сильный ветер, снегопад и метель. Видимость на трассах сильно снизилась. Из-за этого в губернии вновь перекрыли дороги. Рассказываем, на каких трассах ввели ограничения и сколько они будут действовать.
Примерно с 9 часов утра в Самарской области закрыли движение по ряду региональных и федеральных трасс. В основном ограничения касаются маршрутного и грузового транспорта. Из-за метели и почти нулевой видимости ограничен проезд по 11 дорогам регионального значения в Елховском, Кинель-Черкасском. Пестравском и Сергиевском районах. По информации ГКП «АСАДО», на трассах сейчас работают 349 снегоуборочных машин, в том числе в Самаре 59 единиц.
По информации ФКУ «Поволжуправтодор», для маршруток и грузовиков закрыт участок с 330 по 400 км трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск на подъезде к Самаре (Елховский и Красноярский районы). Ограничение будет действовать до 14:00.
Кроме того, для автобусов закрыты еще восемь участков федеральных трасс. Среди них: с 862 по 1193 км М-5 «Урал»; с 296 по 328 км М-5 (подъезд к Ульяновску); с 9 по 12 км М-5 (подъезд к Самаре); с 29 по 129 км М-5 (подъезд к Оренбургу), с 94 по 128 км М-5 (подъезд к Оренбургу, старое направление), с 17 по 25 км Р-228 Сызрань 0 Саратов — Волгоград; с 0 по 160 км Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград; с 23 по 195 км А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. Ограничение будет действовать до 14:00. Однако не исключено, что его могут продлить.
— Просим из-за усиления ветра и метели без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов до наступления благоприятной погоды. Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации по региональным трассам можно по телефону