В Крыму национализировали автомобиль Bentley, принадлежавший гражданину США

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Крымские таможенники передали в доход государства конфискованный у гражданина США Bentley, соответствующее решение принял суд, сообщает пресс-служба ФТС РФ.
«Крымские таможенники передали в доход государства автомобиль Bentley Turbo R, задержанный за нарушение правил ввоза на территорию ЕАЭС. Сумма задолженности по подлежащим уплате таможенным платежам и пеням составила 4,6 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что автомобиль 1990 года выпуска был ввезен в Россию из штата Массачусетс гражданином США в 2015 году через пункт пропуска Джанкой. Согласно таможенной процедуре временного ввоза, машину необходимо было вывезти из страны в течение года либо поместить под иную процедуру (например, выпуск для внутреннего потребления).
Таможенники установили, что владелец транспортного средства уехал из страны, оставив Bentley в пользование доверенному лицу в Крыму. Автомобиль был найден и задержан таможенниками, а затем передан по решению суда в доход государства.