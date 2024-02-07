В Крыму национализировали автомобиль Bentley, принадлежавший гражданину США

В ведомстве пояснили, что автомобиль 1990 года выпуска был ввезен в Россию из штата Массачусетс гражданином США в 2015 году через пункт пропуска Джанкой. Согласно таможенной процедуре временного ввоза, машину необходимо было вывезти из страны в течение года либо поместить под иную процедуру (например, выпуск для внутреннего потребления).