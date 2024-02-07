Семь человек доставлены в больницу после ДТП с маршруткой под Березино

Семь пассажиров находятся в больнице после жуткого ДТП с маршруткой в Березинском районе. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
По информации ведомства, 7 февраля, в среду, примерно в 08.10 часов на 130 километре автодороги М-4 «Минск -Могилев» около деревни Василевщина 31-летний житель Могилева, который находился за рулем маршрутки, согласно предварительным данным, не справился с управлением. Сказано, что во время перестроения с правой полосы в левую, транспортное средство занесло из-за чего оно врезалось в дорожное ограждение.
Маршрутка с пассажирами врезалась в дорожное заграждение под Березино.
Отмечается, что в момент случившегося в маршрутке было 10 пассажиров. Говорится, что трое их них были доставлены в больницы с травмами. Кроме того, еще четверо также в больнице для осмотра врачей.