Семь человек доставлены в больницу после ДТП с маршруткой под Березино

По информации ведомства, 7 февраля, в среду, примерно в 08.10 часов на 130 километре автодороги М-4 «Минск -Могилев» около деревни Василевщина 31-летний житель Могилева, который находился за рулем маршрутки, согласно предварительным данным, не справился с управлением. Сказано, что во время перестроения с правой полосы в левую, транспортное средство занесло из-за чего оно врезалось в дорожное ограждение.