Отец зарезал родного сына после ссоры на Кубани

В Усть-Лабинском районе мужчина зарезал 25-летнего сына. Все произошло вечером 4 февраля в станице Воронежской.
По версии следствия, 53-летний мужчина и его сын выпивали в доме по улице Крайней. Во время посиделок родственники перебрали с алкоголем и поссорились. Тогда отец схватил нож и два раза ударил им парня в область груди.
«В результате причиненных повреждений молодой человек скончался на месте. Соседи, обнаружив погибшего, вызвали сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
На допросе мужчина во всем признался, ему предъявили обвинение. В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу.
«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — добавили в ведомстве.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что 14-летний мальчик застрелил приемную мать и сбежал на угнанном авто в Тихорецком районе. Подростка заключили под стражу.