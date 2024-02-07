Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище

Еврочиновники, периодически совершающие поездки в украинскую столицу, любят рассказывать о сопровождающих их визиты опасностях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен год назад также рассказывала в соцсетях о том, что была вынуждена укрываться в бомбоубежище из-за «авианалета» во время своего визита в почтовое отделение в Киеве.
«Начинаю утро в убежище, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги», — написал глава евродипломатии. Он сопроводил сообщение собственной фотографией в полупустом помещении с низким потолком.
Ранее в среду была объявлена масштабная воздушная тревога на всей территории Украины. Телеканал «Общественное» сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве.