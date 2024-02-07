Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище

БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, сообщил в сети X, что провел утро среды в укрытии из-за сигнала о воздушной тревоге.
Источник: AP 2023

Еврочиновники, периодически совершающие поездки в украинскую столицу, любят рассказывать о сопровождающих их визиты опасностях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен год назад также рассказывала в соцсетях о том, что была вынуждена укрываться в бомбоубежище из-за «авианалета» во время своего визита в почтовое отделение в Киеве.

«Начинаю утро в убежище, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги», — написал глава евродипломатии. Он сопроводил сообщение собственной фотографией в полупустом помещении с низким потолком.

Ранее в среду была объявлена масштабная воздушная тревога на всей территории Украины. Телеканал «Общественное» сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве.

ЕС