Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище

Еврочиновники, периодически совершающие поездки в украинскую столицу, любят рассказывать о сопровождающих их визиты опасностях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен год назад также рассказывала в соцсетях о том, что была вынуждена укрываться в бомбоубежище из-за «авианалета» во время своего визита в почтовое отделение в Киеве.