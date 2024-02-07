Обвиняемых по делу о взрыве жилого дома в Новосибирске оставили в СИЗО

Ирину Урбах и Евгения Кавуна, обвиняемых по делу о взрыве жилого дома на Линейной улице, оставили в СИЗО на шесть месяцев. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм из зала Заельцовского районного суда Новосибирска, где 9 февраля начали рассматривать дело.
Защита обвиняемых ходатайствовало о смягчении меры пресечения, обвинение запросило продление содержания Кавуна и Урбах в СИЗО. Потерпевшие, находившиеся на процессе, также высказались против изменения меры пресечения.
Кавун заявил, что не признаёт вину — лже-газовиков обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности).
По данным следствия, Урбах и Кавун прибыли в Новосибирск и, представившись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», за деньги заменили газовое оборудование в нескольких квартирах многоэтажки на улице Линейная. В результате в одной из квартир дома произошла утечка газа и взрыв — 15 человек погибли, 11 получили травмы. Ущерб составил 380 миллионов рублей.
Напомним, в Новосибирске жильцы пятиэтажки на Линейной, 39 рассказали о подозрительных людях, которые перед взрывом газа ходили по квартирам и представлялись сотрудниками газовой службы. Ими как раз оказались обвиняемые.