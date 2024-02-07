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В Ташобласти женщина в наушниках погибла под колесами поезда, не услышав его приближения

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкентской области женщина попала под поезд. Она шла по железнодорожным путям с наушниками в ушах и не слышала приближения пассажирского поезда, который сбил ее насмерть, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации телеканала «Миллий», 34-летняя потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

Сообщается, что женщина не слышала приближения поезда, потому что была в наушниках, которые существенно ограничивают внимание пешехода при переходе автомобильных и железных дорог.

Напомним про аналогичные случаи, произошедшие в декабре 2020 года, когда две женщины в Ташкенте попали под грузовой поезд, одна из них скончалась. Обе потерпевшие тоже были в наушниках и не слышали сигналов приближающихся поездов.