На свердловской трассе столкнулись КАМАЗ и пассажирский автобус

В Свердловской области на Пермском тракте произошло столкновение КАМАЗа и пассажирского автобуса «КАВЗ Аврора». Инцидент случился на 314 километре автодороги в Ревдинском районе.
Предварительно установлено, что грузовик с прицепом выезжал с второстепенной дороги на главную и не предоставил преимущество автобусу. Из-за нарушения ПДД произошло столкновение.
— В результате ДТП люди не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения. Установлено, что в момент ДТП грузовой автомобиль КАМАЗ был пустой, — пояснили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Автобус № 665 двигался по маршруту Екатеринбург — Нижние Серги. В транспорте на момент столкновения находились 13 пассажиров. Все были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому травм удалось избежать.
— Движение транспорта не затруднено. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, по данному факту проводится проверка, — отметили в Госавтоинспекции.