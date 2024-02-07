Охранник из Екатеринбурга перевел лженачальнику и «сотруднику ФСБ» 1,5 млн

В полиции № 2 УМВД Екатеринбурга зарегистрировали очередной факт мошенничества. В этот раз на уловки телефонных аферистов попался работник одного из из частных охранных предприятий. Как рассказал правоохранителям 67-летний мужчина, неизвестные звонили ему под видом его «руководителя» и «сотрудника ФСБ». Они через мессенджер убедили пенсионера обналичить личные средства, а также взять кредиты. Екатеринбуржец в итоге потерял 1,5 миллиона рублей.
По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
В полиции вновь предупреждают горожан, что мошенники все чаще стали выманивать деньги у доверчивых граждан, выдают себя за «директоров компаний», «ректоров университетов», «главврачей», «сотрудников ФСБ» и других «представителей госструктур». Аферисты подделывают странички в мессенджерах, выманивая деньги или конфиденциальную информацию.