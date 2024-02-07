Пожилой омич перевёл «следователю» из Москвы 700 тысяч рублей

В омскую полицию обратилась местная жительница, которая посещала банк на Партизанской. Она рассказала о пенсионере, который переводит деньги мошенникам.
Выяснилось, что 69-летнему жителю деревни Ночки Исилькульского района позвонил «следователь» из Московской области. Он сообщил, что на пожилого омича пытаются оформить кредит. Чтобы это избежать, нужно самому оформить заём и перевести деньги на «безопасные счета».
«Следователь» убедил мужчину в том, что совершать операции с деньгами нужно через банкомат, расположенный в Омске на Партизанской. Пенсионер направился туда, снял деньги со счёта и несколькими частями перевёл аферистам 400 тысяч рублей.
Однако на этом мошенничество не закончилось. Злоумышленники снова убедили омича взять кредит на 300 тысяч рублей. Пока пенсионер оформлял заём в банке, его заметила другая посетительница.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».