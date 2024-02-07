Из-за мокрого снега и гололеда в Воронежской области объявлено штормовое предупреждение

В Воронежской области 8 февраля ожидаются сразу несколько неблагоприятных явлений. Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона со ссылкой на гидрометцентр.
Так, 8 февраля в регионе ожидается мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега. На дорогах — гололед. При этом порывы ветра будут достигать 15−18 м/с.
Жителей области также предупредили, что в такую непогоду возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций. Автомобилистов попросили быть аккуратнее при движении по зимним дорогам.