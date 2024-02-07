Под Волгоградом в квартире нашли тело девушки и ее парня без сознания

В Волгоградской области в одной из квартир в Городище обнаружили тело девушки. Ее возлюбленный находился рядом без сознания и еле дышал. Инцидент случился 6 февраля в многоэтажном доме на улице Чуйкова. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru руководитель следственного отдела по Городищенскому района Руслан Капитанчук, скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов вызвал отец молодого человека, в чьей квартире все произошло.
Мужчина пришел домой и увидел страшную картину. Молодым людям около 20 лет. Девушка умерла на месте, а парня госпитализировали в одну из больниц. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
— Устанавливаются обстоятельства случившегося, организована проверка, — уточнили в ведомстве.