Под Волгоградом в квартире нашли тело девушки и ее парня без сознания

В Волгоградской области в одной из квартир в Городище обнаружили тело девушки. Ее возлюбленный находился рядом без сознания и еле дышал. Инцидент случился 6 февраля в многоэтажном доме на улице Чуйкова. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru руководитель следственного отдела по Городищенскому района Руслан Капитанчук, скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов вызвал отец молодого человека, в чьей квартире все произошло.