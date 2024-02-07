В Первоуральске в запертой изнутри квартире нашли тела супружеской пары

«Сообщение поступило в городскую полицию вечером 4 февраля от членов семьи покойной пары, — рассказал официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. — Они живут в другом городе и начали беспокоиться, что родня не выходит на связь. А когда проникли в запертую изнутри квартиру — обнаружили их погибшими».
Муж и жена 1983 года рождения. На телах, по данным старшего помощника руководителя СК области Александра Шульги, есть признаки насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). При осмотре места происшествия следователи не нашли следов того, что в жилище были посторонние.
Сейчас допрашивают родственников и соседей семьи, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские, дактилоскопические, молекулярно-генетические.