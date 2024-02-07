В Первоуральске в запертой изнутри квартире нашли тела супружеской пары

«Сообщение поступило в городскую полицию вечером 4 февраля от членов семьи покойной пары, — рассказал официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. — Они живут в другом городе и начали беспокоиться, что родня не выходит на связь. А когда проникли в запертую изнутри квартиру — обнаружили их погибшими».