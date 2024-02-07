В Ташкенте во время высадки пассажиров на остановке столкнулись два электробуса

По данным пресс-службы АО «Тошшахартрансхизмат», ДТП произошло 7 февраля в 11:00.
Водитель электробуса Yutong маршрута № 28 остановился на остановке «Музыкальная школа им. Успенского», где высаживал пассажиров электробус Yutong № 44. Не соблюдая установленную дистанцию, водитель электробуса № 28 средней частью корпуса зацепил левое зеркало заднего вида электробуса № 44.
Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал.
ДТП было официально зарегистрировано Управлением безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента.
В случае возникновения вышеперечисленных ситуаций пассажиров призвали обращаться по номеру доверия 1062 АО «Тошшахартрансхизмат» или через раздел «Обращение граждан» на сайте tashbus.uz.