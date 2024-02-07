Суд отправил руководителя екатеринбургского водоканала в колонию за взятку

В Ленинском суде Екатеринбурга 25 сентября 2023 года был вынесен приговор заместителю начальника департамента по реализации инвестиционной программы ЕМУП «Водоканал» Владимиру Шавкунову и генеральному директору ООО «УралСтройМонтаж» Алексею Моисееву.
Шавкунов признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и приговорен к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Моисеев признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере должностному лицу». Ему также назначено 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима.
В суде установлено, что в 2020 году между ЕМУП «Водоканал» и ООО «УралСтройМонтаж» были заключены договоры подряда на строительство сетей водоснабжения и водоотведения на объектах. Для подписания актов выполненных работ без задержек и проблем Шавкунов попросил у Моисеева взятку — 5% от стоимости работ. В итоге Шавкунов двумя переводами получил 1 млн рублей.
Осужденные пытались оспорить приговор в Свердловском областном суде, но решение суда первой инстанции признано правильным.