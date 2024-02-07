Суд отправил руководителя екатеринбургского водоканала в колонию за взятку

﻿﻿﻿﻿В суде установлено, что в 2020 году между ЕМУП «Водоканал» и ООО «УралСтройМонтаж» были заключены договоры подряда на строительство сетей водоснабжения и водоотведения на объектах. Для подписания актов выполненных работ без задержек и проблем Шавкунов попросил у Моисеева взятку — 5% от стоимости работ. В итоге Шавкунов двумя переводами получил 1 млн рублей.﻿﻿﻿﻿