Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены десять атак формирований 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Шумы и Победа ДНР.
«Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, а также уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — сообщили в Минобороны.