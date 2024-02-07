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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ.
Источник: AP 2023

«На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 45 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийская система М777 производства США», — говорится в сводке.