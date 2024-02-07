ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и уничтожили 104 беспилотника ВСУ за сутки

Также были уничтожены украинские склады средств поражения и горючего. Всего на донецком направлении Киев потерял убитыми и ранеными 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. Помимо этого, российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 «Паладин», произведенную в США, орудия Д-20, две гаубицы Д-30 и боевое снаряжение боеприпасов ВСУ.