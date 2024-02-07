«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожили 104 украинских беспилотника.
Также были уничтожены украинские склады средств поражения и горючего. Всего на донецком направлении Киев потерял убитыми и ранеными 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. Помимо этого, российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 «Паладин», произведенную в США, орудия Д-20, две гаубицы Д-30 и боевое снаряжение боеприпасов ВСУ.
Подразделение группировки войск «Восток» вынесло на поражение огневые силы и технику ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское на южно-донецком направлении. Потери Киева составили 195 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и САУ «Акация».
На купянском направлении противник потеря до 275 военных, также были отражены четыре атаки штурмовых групп в районе 32-ой механизированной, 25-ой воздушно-десантной бригады ВСУ и 13-ой бригады Нацгвардии Украины. ВС РФ уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30 и девять автомобилей.
Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерия Армии России нанесли удары по 1-й президентской бригаде ВСУ на южнодонецком направлении.
Также 7 февраля подразделению Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск удалось расчетами противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» уничтожить группу пехоты ВСУ близ Артемовска. В результате удара были уничтожены до 10 человек из группы украинской пехоты.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.