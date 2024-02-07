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Возобновлены работы на месте обвала на «Майкаинзолото»

Работы на месте трагедии возобновились. Предприятие «Майкаинзолото» расширит боковые траншеи и возведет защитное ограждение для обеспечения безопасности спасателей, передает Pavlodarnews.kz.
Источник: instagram.com/pavlodar_tjd

Как сообщается со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, работы будут идти круглосуточно.

«Вокруг провала сделают обвалование для ограждения, проводится работа по подготовке проекта ведения горно-инженерных работ. С помощью тяжелой техники будут расширяться боковые траншеи и углубляться аппарель до дна обвала», — сообщили в областном ДЧС.

Этими работами занимается предприятие «Майкаинзолото».

«Поисковые работы не проводятся. Силы и средства ДЧС Павлодарской области находятся на месте ЧС в режиме ожидания», — отметили в ведомстве.

ЧП на территории АО «Майкаинзолото»

4 января ночью в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО «Майкаинзолото» в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, попросила президента привлечь к поискам специалистов из других стран.

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО «Майкаинзолото» огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования.

29 января 2024 года аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колесо автобуса.

1 февраля дочь погибшего спасателя Олега Тышкевича опубликовала видеообращение, в котором заявила, что обещанную финансовую помощь семьям оказали не в полном объеме.

2 февраял аким Павлодарской области встретился с ней и семьей Бердыкана Саркыта и пообещал проследить, чтобы все финансовые обязательства были исполнены.

В тот же день в ходе поисковых работ на месте обвала удалось обнаружить каску и ручную радиостанцию спасателя.

5 февраля работы на месте обвала на территории «Майкаинзолото» в Павлодарской области были приостановлены. В ДЧС заявляли, что риск обрушения на месте поиска упавшего в шахту автобуса слишком высок.

Сегодня заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, что для вызволения упавшего автобуса на АО «Майкаинзолото» не было необходимости в привлечении международных спасателей.