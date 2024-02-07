Пьяный астанчанин попал в ДТП, убегая от полиции

Примерно в 03:00 патрульные полицейские по улице Керей- Жанибек хандар в Астане пытались остановить автомобиль Toyota Camry.
"Требование экипажа автопатруля остановиться водитель проигнорировал и, набирая скорость, стал скрываться от полиции. Во время погони нарушитель проехал на запрещающий сигнал светофора на пересечении проспекта Туран и улицы Керей-Жанибек хандар, далее — проехал на запрещающий сигнал светофора на двух перекрестках по проспекту Туран.
Не подчиняясь требованиям полицейских, водитель, двигаясь на высокой скорости, выехал на трассу и на автодороге Астана — Кабанбай батыр — Темиртау, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет", — говорится в сообщении департамента полиции в Instagram.
Медосвидетельствование показало, что водитель находился в алкогольном опьянении легкой степени тяжести. При этом своими действиями он нарушил сразу 6 норм Административного кодекса.
Мужчину решением суда заключили под стражу на 15 суток и лишили права управления транспортным средством на 7 лет. Автомашина нарушителя водворена на коммунальную стоянку.