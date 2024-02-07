Пьяный астанчанин попал в ДТП, убегая от полиции

"Требование экипажа автопатруля остановиться водитель проигнорировал и, набирая скорость, стал скрываться от полиции. Во время погони нарушитель проехал на запрещающий сигнал светофора на пересечении проспекта Туран и улицы Керей-Жанибек хандар, далее — проехал на запрещающий сигнал светофора на двух перекрестках по проспекту Туран.