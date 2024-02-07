Минобороны России назвало цели группового удара по Украине

Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве заявили, что все объекты поражены.
По данным Минобороны, речь идет о предприятиях, на которых производят безэкипажные катеры, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатку. В ведомстве добавили, что все объекты были поражены в результате удара.
Утром 7 февраля воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Местные СМИ писали о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, Черкасской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
В Киевской городской военной администрации сообщали о трех погибших и 16 раненых. Мэр столицы Виталий Кличко рассказывал о падении ракет в разных частях города, в результате чего оказались повреждены две высоковольтные линии и магистраль теплоснабжения, а также произошло возгорание в 18-этажном доме и помещении станции технического обслуживания в Голосеевском районе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.