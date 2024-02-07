Минобороны России назвало цели группового удара по Украине

В Киевской городской военной администрации сообщали о трех погибших и 16 раненых. Мэр столицы Виталий Кличко рассказывал о падении ракет в разных частях города, в результате чего оказались повреждены две высоковольтные линии и магистраль теплоснабжения, а также произошло возгорание в 18-этажном доме и помещении станции технического обслуживания в Голосеевском районе.