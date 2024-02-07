«Это недопустимая ситуация!»: мэр Иркутска прокомментировал инцидент с вооруженным подростком в школе

Мэр Иркутска Руслан Болотов в своем телеграм-канале прокомментировал инцидент, произошедший в одной из школ города. В учебное заведение пришли три подростка, у одного из которых был травматический пистолет.
— Недопустимая ситуация произошла вчера в школе. Хулиганов, конечно, сразу заметили. По словам одного из педагогов, они размахивали пневматическим пистолетом. При попытке проводить их к директору, молодые люди сбежали, — написал Болотов в своем телеграм-канале.
Он добавил, что сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы, прокуратура.
Мэр отметил, что сейчас рассматривается вопрос расторжения договора с агентством, которое отвечает за охрану учебного заведения. Также глава города поручил проверить качество оказания услуг охраны по заключенным контрактам во всех учебных учреждениях города.
— Почему посторонние смогли проникнуть в здание — будем разбираться. Проведём работу над ошибками, чтобы подобное не повторялось, — подчеркнул Руслан Болотов.