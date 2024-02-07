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Экс-главе Василеостровского района Ильину предъявили обвинения

Бывший глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин обвиняется в получении взяток на общую сумму в 5,6 миллиона рублей в период с января по август 2022 года, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета в Петербурге.

Обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ 6 февраля в Москве, после чего Ильина доставили в Петербург.

До поимки Ильина правоохранительные органы заочно привлекли его как обвиняемого в деле, назначив заключение под стражу и объявив бывшего главу администрации в международный розыск.

По версии следствия, Эдуард Ильин получал взятки от учредителя коммерческих структур, осуществляющих частную охранную деятельность. Ежемесячные взятки позволили частной организации беспрепятственно выигрывать контракты на осуществление деятельности в здании администрации Василеостровского района.

СК