Экс-главе Василеостровского района Ильину предъявили обвинения

Обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ 6 февраля в Москве, после чего Ильина доставили в Петербург.
До поимки Ильина правоохранительные органы заочно привлекли его как обвиняемого в деле, назначив заключение под стражу и объявив бывшего главу администрации в международный розыск.
По версии следствия, Эдуард Ильин получал взятки от учредителя коммерческих структур, осуществляющих частную охранную деятельность. Ежемесячные взятки позволили частной организации беспрепятственно выигрывать контракты на осуществление деятельности в здании администрации Василеостровского района.