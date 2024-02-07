Экс-главе Василеостровского района Ильину предъявили обвинения

Бывший глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин обвиняется в получении взяток на общую сумму в 5,6 миллиона рублей в период с января по август 2022 года, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета в Петербурге.